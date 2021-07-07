На Днепропетровщине мужчина подорвался на боеприпасе времен Второй мировой

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В селе Новолатовка вблизи Кривого Рога погиб 33-летний мужчина в результате подрыва на боеприпасе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Кривого Рога.

Происшествие произошло вчера, 6 июля, около 19:30. В селе Новолатовка Широковского района прогремел взрыв. На боеприпасе АС-152 мм времен Второй мировой войны подорвался 33-летний безработный местный житель.

Оказалось, что незадолго до этого мужчина нашел старый снаряд, решил его разобрать и сдать на металл. Он сдетонировал и раздался взрыв. От полученных травм мужчина погиб на месте.

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, недавно на Днепропетровщине задержали продавцов оружия и взрывчатки из зоны ООС.