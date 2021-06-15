В Одесской области при пожаре погиб пенсионер

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В результате пожара, который произошел около шести часов утра в жилом доме в селе Жеребково Подольского района Одесской области погиб 61-летний мужчина

Как передает RegioNews, об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что тело хозяина дома было найдено во время ликвидации огня. Спасатели локализовали пожар в 06:37 и в 07:13 ликвидировали. Всего огонь охватил 40 м2 площади дома.

Причины пожара устанавливаются правоохранителями.

Напомним, в Одессе в субботу, 12 июня, произошел пожар на трансформаторной подстанции.