В Одесской области при пожаре погиб пенсионер
В результате пожара, который произошел около шести часов утра в жилом доме в селе Жеребково Подольского района Одесской области погиб 61-летний мужчина
Как передает RegioNews, об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что тело хозяина дома было найдено во время ликвидации огня. Спасатели локализовали пожар в 06:37 и в 07:13 ликвидировали. Всего огонь охватил 40 м2 площади дома.
Причины пожара устанавливаются правоохранителями.
Напомним, в Одессе в субботу, 12 июня, произошел пожар на трансформаторной подстанции.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты