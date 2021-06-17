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17 июня 2021, 09:41 132

В Одессе во время пожара в квартире погиб мужчина

17 июня 2021, 09:41 132
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Фото: из открытых источников
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Во время тушения пожара в одной из квартир Одессы спасатели обнаружили тело 53-летнего хозяина помещения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Отмечается, что квартира горела в 5-ти этажном жилом доме на проспекте Шевченко. Спасатели локализовали пожар в 00:26, а в 00:42 пожар был ликвидирован на площади 4м2.

Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело хозяина квартиры 1968 года рождения. В ГСЧС предполагают, что причина пожара - неосторожное обращение с огнем погибшим.

Напомним, ранее в Одесской области при пожаре погиб пенсионер.

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