В Одессе во время пожара в квартире погиб мужчина
Во время тушения пожара в одной из квартир Одессы спасатели обнаружили тело 53-летнего хозяина помещения
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
Отмечается, что квартира горела в 5-ти этажном жилом доме на проспекте Шевченко. Спасатели локализовали пожар в 00:26, а в 00:42 пожар был ликвидирован на площади 4м2.
Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело хозяина квартиры 1968 года рождения. В ГСЧС предполагают, что причина пожара - неосторожное обращение с огнем погибшим.
Напомним, ранее в Одесской области при пожаре погиб пенсионер.
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