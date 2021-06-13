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13 июня 2021, 12:25 335

В Одессе горела трансформаторная подстанция

13 июня 2021, 12:25 335
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Фото: ГСЧС
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В Одессе в субботу, 12 июня, произошел пожар на трансформаторной подстанции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на главное управление ГСЧС в Одесской области.

Инцидент произошел на улице Транспортной. Пожар ликвидировали, погибших и пострадавших нет, но часть города осталась без электро- и водоснабжения.

По словам спасателей, о пожаре им сообщили в 17:50. Произошла она на территории ДТЭК "Одесские электросети". Возгорание ликвидировали уже в 18:28, его причиной назвали короткое замыкание в трансформаторе, которое привело к возгоранию изоляции.

Напомним, недавно в Одесской области загорелся прогулочный катер.

Украина Одесса взрыв спасатели ГСЧС

 
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