В Одессе горела трансформаторная подстанция

Фото: ГСЧС

В Одессе в субботу, 12 июня, произошел пожар на трансформаторной подстанции

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на главное управление ГСЧС в Одесской области.

Инцидент произошел на улице Транспортной. Пожар ликвидировали, погибших и пострадавших нет, но часть города осталась без электро- и водоснабжения.

По словам спасателей, о пожаре им сообщили в 17:50. Произошла она на территории ДТЭК "Одесские электросети". Возгорание ликвидировали уже в 18:28, его причиной назвали короткое замыкание в трансформаторе, которое привело к возгоранию изоляции.

Напомним, недавно в Одесской области загорелся прогулочный катер.