В Одессе горела трансформаторная подстанция
В Одессе в субботу, 12 июня, произошел пожар на трансформаторной подстанции
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на главное управление ГСЧС в Одесской области.
Инцидент произошел на улице Транспортной. Пожар ликвидировали, погибших и пострадавших нет, но часть города осталась без электро- и водоснабжения.
По словам спасателей, о пожаре им сообщили в 17:50. Произошла она на территории ДТЭК "Одесские электросети". Возгорание ликвидировали уже в 18:28, его причиной назвали короткое замыкание в трансформаторе, которое привело к возгоранию изоляции.
Напомним, недавно в Одесской области загорелся прогулочный катер.
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