В Одесской области у причала загорелся прогулочный катер

Фото: ГСЧС

В г. Белгород-Днестровский на причале лимана возник пожар на прогулочном катере. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС области.

Пожарные локализовали пожар на катере в 10:08, а в 10:24 - ликвидировали.

В результате происшествия пострадал 1 человек, который был направлен в медицинское учреждение. Причина пожара уточняется", - говорится в сообщении.

От ГСЧС к тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, 6 июня в Одессе горело общежитие национального университета. Более 100 студентов эвакуировали, один - госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей.