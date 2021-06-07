В Одесской области у причала загорелся прогулочный катер
В г. Белгород-Днестровский на причале лимана возник пожар на прогулочном катере. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС области.
Пожарные локализовали пожар на катере в 10:08, а в 10:24 - ликвидировали.
В результате происшествия пострадал 1 человек, который был направлен в медицинское учреждение. Причина пожара уточняется", - говорится в сообщении.
От ГСЧС к тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники.
Напомним, 6 июня в Одессе горело общежитие национального университета. Более 100 студентов эвакуировали, один - госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей.
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