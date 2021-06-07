14:57  07 июня
У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко
11:47  07 июня
Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"
13:58  07 июня
СБУ разоблачила экс-чиновника СНБО, который шпионил на иностранную спецслужбу
UA | RU
UA | RU
07 июня 2021, 11:16 359

В Одесской области у причала загорелся прогулочный катер

07 июня 2021, 11:16 359
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В г. Белгород-Днестровский на причале лимана возник пожар на прогулочном катере. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС области.

Пожарные локализовали пожар на катере в 10:08, а в 10:24 - ликвидировали.

В результате происшествия пострадал 1 человек, который был направлен в медицинское учреждение. Причина пожара уточняется", - говорится в сообщении.

От ГСЧС к тушению пожара были привлечены 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Напомним, 6 июня в Одессе горело общежитие национального университета. Более 100 студентов эвакуировали, один - госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей.

пожар пассажир спасатели медики Одесская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua