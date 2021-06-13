10:37  13 червня
В Україні додалося 857 нових COVID-хворих
14:08  13 червня
На Херсонщині поліцейський стріляв у людей на трасі, є поранені
10:02  13 червня
Бойовики на Донбасі дев'ять разів порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
13 червня 2021, 12:25 337

В Одесі горіла трансформаторна підстанція

13 червня 2021, 12:25 337
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В Одесі в суботу, 12 червня, сталася пожежа на трансформаторній підстанції

Про це пише RegioNews з посиланням на головне управління ДСНС в Одеській області.

Інцидент трапився на вулиці Транспортній. Пожежу ліквідували, загиблих і постраждалих немає, але частина міста залишилася без електро- й водопостачання.

За словами рятувальників, про пожежу їм повідомили о 17:50. Сталася вона на території ДТЕК "Одеські електромережі". Займання ліквідували вже о 18:28, його причиною назвали коротке замикання у трансформаторі, яке призвело до займання ізоляції.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині загорівся прогулянковий катер.

Україна Одеса вибух рятувальники ДСНС

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Велика концесія": як Кирило Тимошенко планує "доїти" порти
Забудовники, пільговики і роми. Як і з ким бореться мер Рівного Третяк
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua