В Одесі горіла трансформаторна підстанція

Фото: ДСНС

В Одесі в суботу, 12 червня, сталася пожежа на трансформаторній підстанції

Про це пише RegioNews з посиланням на головне управління ДСНС в Одеській області.

Інцидент трапився на вулиці Транспортній. Пожежу ліквідували, загиблих і постраждалих немає, але частина міста залишилася без електро- й водопостачання.

За словами рятувальників, про пожежу їм повідомили о 17:50. Сталася вона на території ДТЕК "Одеські електромережі". Займання ліквідували вже о 18:28, його причиною назвали коротке замикання у трансформаторі, яке призвело до займання ізоляції.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині загорівся прогулянковий катер.