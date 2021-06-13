В Одесі горіла трансформаторна підстанція
В Одесі в суботу, 12 червня, сталася пожежа на трансформаторній підстанції
Про це пише RegioNews з посиланням на головне управління ДСНС в Одеській області.
Інцидент трапився на вулиці Транспортній. Пожежу ліквідували, загиблих і постраждалих немає, але частина міста залишилася без електро- й водопостачання.
За словами рятувальників, про пожежу їм повідомили о 17:50. Сталася вона на території ДТЕК "Одеські електромережі". Займання ліквідували вже о 18:28, його причиною назвали коротке замикання у трансформаторі, яке призвело до займання ізоляції.
Нагадаємо, нещодавно на Одещині загорівся прогулянковий катер.
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