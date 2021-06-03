10:22  03 июня
Уже 12 регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны, - Минздрав
08:32  03 июня
Закон об олигархах: статус будет определять СНБО по четырем критериям
08:09  03 июня
Сутки на Донбассе прошли без нарушений - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 12:59 412

В Одесской области под суд пойдет военный, который до смерти избил сослуживца

03 июня 2021, 12:59 412
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одесской области военного будут судить за убийство сослуживца, которое произошло еще в январе этого года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

Отмечается, что трагическое событие произошло еще 15 января этого года. Во время распития спиртных напитков в помещении казармы между военнослужащими батальона произошла драка, в ходе которой один из них избил своего сослуживца.

18 января от полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Злоумышленник пытался скрыть преступление, однако другие военнослужащие, которые были очевидцами происшествия, дали правдивые показания.

В суд уже направили обвинительный акт в отношении бывшего военнослужащего 59-й отдельной мотопехотной бригады по фактам умышленного убийства и принуждение свидетеля к даче заведомо ложных показаний.

Ранее сообщалось, что на Запорожье нацгвардеец жестоко убил знакомого.

Украина криминал Одесса военные Избиение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua