В Одесской области под суд пойдет военный, который до смерти избил сослуживца

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В Одесской области военного будут судить за убийство сослуживца, которое произошло еще в январе этого года

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

Отмечается, что трагическое событие произошло еще 15 января этого года. Во время распития спиртных напитков в помещении казармы между военнослужащими батальона произошла драка, в ходе которой один из них избил своего сослуживца.

18 января от полученных телесных повреждений пострадавший скончался. Злоумышленник пытался скрыть преступление, однако другие военнослужащие, которые были очевидцами происшествия, дали правдивые показания.

В суд уже направили обвинительный акт в отношении бывшего военнослужащего 59-й отдельной мотопехотной бригады по фактам умышленного убийства и принуждение свидетеля к даче заведомо ложных показаний.

Ранее сообщалось, что на Запорожье нацгвардеец жестоко убил знакомого.