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03 червня 2021, 12:59 422

На Одещині під суд піде військовий, який до смерті побив співслужбовця

03 червня 2021, 12:59 422
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Фото з відкритих джерел
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На Одещині військового судитимуть за вбивство співслужбовця, яке сталося ще у січні цього року

Про це пише RegioNews з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Зазначається, що трагічна подія сталася ще 15 січня цього року. Під час розпивання спиртних напоїв у приміщенні казарми між військовослужбовцями батальйону сталася бійка, в ході якої один із них побив свого співслужбовця.

18 січня від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер. Зловмисник намагався приховати злочин, однак інші військовослужбовці, які були очевидцями події, надали правдиві свідчення.

До суду вже направили обвинувальний акт стосовно колишнього військовослужбовця 59-ї окремої мотопіхотної бригади за фактами умисного вбивства та примушування свідка до давання завідомо неправдивих показань.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі нацгвардієць жорстоко вбив знайомого.

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