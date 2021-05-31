На Запорожье нацгвардеец жестоко убил знакомого

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В Запорожской области военнослужащий Нацгвардии жестоко убил знакомого - он нанес ему более 20 ударов ножом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследования.

Следователи теруправления ГБР в Мелитополе направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии, который из-за мести убил мужчину.

Убийство произошло в январе 2021 года на берегу Каховского водохранилища в одном из сел Васильевского района Запорожской области. 29-летний подозреваемый решил отомстить своему знакомому за обиды в детстве. Он пригласил его на встречу в безлюдное место, там ударил его в лицо, а когда мужчина упал, начал наносить ему удары ножом в область шеи, груди и рук. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Эксперты насчитали на теле убитого 24 ножевых ранения. Военнослужащий обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Напомним, недавно на Запорожье в результате стрельбы пострадали два человека.