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31 мая 2021, 12:58 19

На Запорожье нацгвардеец жестоко убил знакомого

31 мая 2021, 12:58 19
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Рixabay
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В Запорожской области военнослужащий Нацгвардии жестоко убил знакомого - он нанес ему более 20 ударов ножом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследования.

Следователи теруправления ГБР в Мелитополе направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Национальной гвардии, который из-за мести убил мужчину.

Убийство произошло в январе 2021 года на берегу Каховского водохранилища в одном из сел Васильевского района Запорожской области. 29-летний подозреваемый решил отомстить своему знакомому за обиды в детстве. Он пригласил его на встречу в безлюдное место, там ударил его в лицо, а когда мужчина упал, начал наносить ему удары ножом в область шеи, груди и рук. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Эксперты насчитали на теле убитого 24 ножевых ранения. Военнослужащий обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Напомним, недавно на Запорожье в результате стрельбы пострадали два человека.

убийство Запорожье криминал ГБР криминальное дело

 
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