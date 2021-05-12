В Ивано-Франковске загорелись склады
Огонь был настолько мощным, что пожар был виден издалека
Огонь был настолько мощным, что пожар был виден издалека
В среду, 12 мая, в Ивано-Франковске, на улице Полевой, вспыхнули склады.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Площадь возгорания составляла около 1500 м. кв. По состоянию на 14:21 пожар локализован. Сейчас продолжается ликвидация возгорания.
В сети местные жители сообщают, что огонь был настолько мощным, что пожар было видно издалека.
Напомним, на днях на Днепропетровщине пылала огромная свалка.
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