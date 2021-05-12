В Ивано-Франковске загорелись склады

Огонь был настолько мощным, что пожар был виден издалека

Огонь был настолько мощным, что пожар был виден издалека

Фото: ГСЧС

В среду, 12 мая, в Ивано-Франковске, на улице Полевой, вспыхнули склады.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Площадь возгорания составляла около 1500 м. кв. По состоянию на 14:21 пожар локализован. Сейчас продолжается ликвидация возгорания.

В сети местные жители сообщают, что огонь был настолько мощным, что пожар было видно издалека.

Напомним, на днях на Днепропетровщине пылала огромная свалка.