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12 мая 2021, 15:59 353

В Ивано-Франковске загорелись склады

12 мая 2021, 15:59 353
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Огонь был настолько мощным, что пожар был виден издалека
Огонь был настолько мощным, что пожар был виден издалека
Фото: ГСЧС
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В среду, 12 мая, в Ивано-Франковске, на улице Полевой, вспыхнули склады.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Площадь возгорания составляла около 1500 м. кв. По состоянию на 14:21 пожар локализован. Сейчас продолжается ликвидация возгорания.

В сети местные жители сообщают, что огонь был настолько мощным, что пожар было видно издалека.

Напомним, на днях на Днепропетровщине пылала огромная свалка.

Украина пожар Ивано-Франковск Прикарпатье спасатели

 
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