Полиция возбудила уголовное дело из-за взрыва газа в доме в Одессе
Правоохранители проводят досудебное расследование
Правоохранители проводят досудебное расследование
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме на улице Серова в Одессе, в результате которого пострадали два человека.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области, передает RegioNews.
Правоохранители расследуют нарушение установленных требований пожарной безопасности. Они сообщают, что в результате взрыва газа обрушилась часть дома.
83-летнюю хозяйку квартиры госпитализировали. По словам медиков, у женщины диагностировали термический ожог лица и глаз.
Сведения по факту взрыва внесли в ЕРДР по ч.1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Одессе из-за взрыва газа под завалами дома оказались два человека.
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