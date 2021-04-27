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27 апреля 2021, 12:22 4

Полиция возбудила уголовное дело из-за взрыва газа в доме в Одессе

27 апреля 2021, 12:22 4
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Правоохранители проводят досудебное расследование
Правоохранители проводят досудебное расследование
Фото: Суспільне
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Правоохранители возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме на улице Серова в Одессе, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области, передает RegioNews.

Правоохранители расследуют нарушение установленных требований пожарной безопасности. Они сообщают, что в результате взрыва газа обрушилась часть дома.

83-летнюю хозяйку квартиры госпитализировали. По словам медиков, у женщины диагностировали термический ожог лица и глаз.

Сведения по факту взрыва внесли в ЕРДР по ч.1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Одессе из-за взрыва газа под завалами дома оказались два человека.

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