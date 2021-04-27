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27 квітня 2021, 12:22 120

Поліція відкрила кримінальну справу через вибух газу в будинку в Одесі

27 квітня 2021, 12:22 120
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Правоохоронці проводять досудове розслідування
Правоохоронці проводять досудове розслідування
Фото: Суспільне
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Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вибуху газу в житловому будинку на вулиці Сєрова в Одесі, в результаті якого постраждали двоє осіб.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Одеської області, передає RegioNews.

Правоохоронці розслідують порушення встановлених вимог пожежної безпеки. Вони повідомляють, що внаслідок вибуху газу зруйнувалася частина будинку.

83-річну власницю квартири госпіталізували. За словами медиків, у жінки діагностували термічний опік обличчя та очей.

Відомості за фактом вибуху внесли до ЄРДР за ч.1 ст. 270 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі через вибух газу під завалами будинку опинились двоє людей.

вибух Одеса газ поліція кримінальна справа

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