Взрыв газа в Одессе: под завалами дома оказались два человека

Женщину госпитализировали - она находится в среднем состоянии тяжести

Женщину госпитализировали - она находится в среднем состоянии тяжести

Фото: ГСЧС

Из-за взрыва газа в частном одноэтажном доме в Одессе пострадали два человека.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что сообщение о взрыве газа поступило в спасательную службу 26 апреля в 22:24.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в результате взрыва газовоздушной смеси (без последующего горения) произошло разрушение капитальных конструкций одноэтажного дома на 1 квартиру. Площадь разрушения составила 150 м2. Сотрудниками ГСЧС из-под завалов деблокированы 2 жителя дома: гражданка 1937 г. р., которую госпитализировали в ГКБ, состояние здоровья - средней тяжести и ее супруга (данные не предоставил), который от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в результате взрыва погибших нет. От ГСЧС привлекались 4 единиц техники и 18 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в заброшенном колодце были найдены мертвыми четыре человека: двое местных жителей, а также двое неизвестных.