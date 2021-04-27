Взрыв газа в Одессе: под завалами дома оказались два человека
Из-за взрыва газа в частном одноэтажном доме в Одессе пострадали два человека.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.
Отмечается, что сообщение о взрыве газа поступило в спасательную службу 26 апреля в 22:24.
По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в результате взрыва газовоздушной смеси (без последующего горения) произошло разрушение капитальных конструкций одноэтажного дома на 1 квартиру. Площадь разрушения составила 150 м2. Сотрудниками ГСЧС из-под завалов деблокированы 2 жителя дома: гражданка 1937 г. р., которую госпитализировали в ГКБ, состояние здоровья - средней тяжести и ее супруга (данные не предоставил), который от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что в результате взрыва погибших нет. От ГСЧС привлекались 4 единиц техники и 18 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в заброшенном колодце были найдены мертвыми четыре человека: двое местных жителей, а также двое неизвестных.