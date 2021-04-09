В Одесі підлітка, який заліз на потяг, вдарило струмом
У нього серйозні опіки
У нього серйозні опіки
В Одесі 14-річного хлопця, який бігав дахом товарного потягу, вдарило струмом.
Як зазначили в поліції, у підлітка опіки ІІ-ІІІ ступеня вразили 90% поверхні тіла, пише RegioNews.
Підлітка доставили до медичного закладу цієї ночі із залізничної станції Одеса-Застава 1.
Відомості про подію зареєстровані в журналі єдиного обліку відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.
Поліцейські встановлюють повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію.
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