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09 квітня 2021, 13:58 22

В Одесі підлітка, який заліз на потяг, вдарило струмом

09 квітня 2021, 13:58 22
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У нього серйозні опіки
У нього серйозні опіки
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В Одесі 14-річного хлопця, який бігав дахом товарного потягу, вдарило струмом.

Як зазначили в поліції, у підлітка опіки ІІ-ІІІ ступеня вразили 90% поверхні тіла, пише RegioNews.

Підлітка доставили до медичного закладу цієї ночі із залізничної станції Одеса-Застава 1.

Відомості про подію зареєстровані в журналі єдиного обліку відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

Поліцейські встановлюють повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію.

Нагадаємо, на Житомирщині через випалювання сухої трави постраждали троє мешканців.

Україна Одеса поїзд поліція лікарня

 
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