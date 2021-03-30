В Одессе 15-летняя школьница покончила с собой: прыгнула из окна многоэтажки

Очевидцы утверждают, что у несовершеннолетнего была депрессия, она находилась на учете у невропатолога

Очевидцы утверждают, что у несовершеннолетнего была депрессия, она находилась на учете у невропатолога

Фото из открытых источников

В Одессе 15-летняя девочка совершила самоубийство, прыгнув с 7-го этажа жилого дома.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло вчера в Приморском районе, пишет RegioNews. По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой "самоубийство""). Как сообщают в социальных сетях очевидцы, самоубийство произошло по адресу вул. Говорова 11/1. Отмечается, что 15-летняя девочка выпрыгнула из окна 7-го этажа 14-этажного дома. Люди называют имя и фамилию погибшей. Также утверждается, что она страдала депрессией, находилась на учете у невропатолога. Напомним, в Луцке из окна COVID-больницы выпала пенсионерка.

.