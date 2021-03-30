11:50  30 марта
На Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь
12:30  30 марта
Полиция открыла дело из-за аварии поезда "Интерсити" под Запорожьем
08:11  30 марта
Боевики осуществили ряд провокаций в преддверии заседания ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 марта 2021, 13:12 322

В Одессе 15-летняя школьница покончила с собой: прыгнула из окна многоэтажки

30 марта 2021, 13:12 322
Читайте також українською мовою
Очевидцы утверждают, что у несовершеннолетнего была депрессия, она находилась на учете у невропатолога
Очевидцы утверждают, что у несовершеннолетнего была депрессия, она находилась на учете у невропатолога
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе 15-летняя девочка совершила самоубийство, прыгнув с 7-го этажа жилого дома.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло вчера в Приморском районе, пишет RegioNews.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой "самоубийство"").

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, самоубийство произошло по адресу вул. Говорова 11/1. Отмечается, что 15-летняя девочка выпрыгнула из окна 7-го этажа 14-этажного дома. Люди называют имя и фамилию погибшей. Также утверждается, что она страдала депрессией, находилась на учете у невропатолога.

Напомним, в Луцке из окна COVID-больницы выпала пенсионерка.

Украина Одесса убийство полиция смерти

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Транзитный губернатор": почему Айну Тимчук считают временным эпизодом на Харьковщине
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram