В Одессе 15-летняя школьница покончила с собой: прыгнула из окна многоэтажки
Очевидцы утверждают, что у несовершеннолетнего была депрессия, она находилась на учете у невропатолога
Очевидцы утверждают, что у несовершеннолетнего была депрессия, она находилась на учете у невропатолога
В Одессе 15-летняя девочка совершила самоубийство, прыгнув с 7-го этажа жилого дома.
Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло вчера в Приморском районе, пишет RegioNews.
По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство с пометкой "самоубийство"").
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, самоубийство произошло по адресу вул. Говорова 11/1. Отмечается, что 15-летняя девочка выпрыгнула из окна 7-го этажа 14-этажного дома. Люди называют имя и фамилию погибшей. Также утверждается, что она страдала депрессией, находилась на учете у невропатолога.
Напомним, в Луцке из окна COVID-больницы выпала пенсионерка.
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