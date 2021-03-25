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25 марта 2021, 15:50 6

В Луцке из окна COVID-больницы выпала пенсионерка

25 марта 2021, 15:50 6
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От полученных травм женщина скончалась
От полученных травм женщина скончалась
Фото: volynnews.com
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В Луцке утром 25 марта из окна больницы для пациентов с коронавирусом выпала пенсионерка. От полученных травм женщина скончалась.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Волынские новости".

Отмечается, что инцидент произошел сегодня утром. 81-летняя женщина выпала из окна 4 этажа коронавирусного госпиталя, который оборудован в городском родильном доме.

По словам директора городской больницы Андрея Смольянинова, пока неизвестно был ли это несчастный случай или самоубийство. При этом он отметил, что больные COVID-19 часто испытывают эмоциональную нестабильность.

В полиции Волынской области заявили, что тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в Чернигове секретарь теризбиркома выпал из окна и погиб.

коронавирус Украина смерть Луцк больница

 
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