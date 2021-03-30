В Одесі 15-річна школярка вкоротила собі віку: стрибнула з вікна багатоповерхівки

Очевидці стверджують, що у неповнолітньої була депресія, вона перебувала на обліку у невропатолога

Очевидці стверджують, що у неповнолітньої була депресія, вона перебувала на обліку у невропатолога

Фото з відкритих джерел

В Одесі 15-річна дівчинка скоїла самогубство, стрибнувши з 7-го поверху житлового будинку.

Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася вчора в Приморському районі, пише RegioNews. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство з позначкою "самогубство""). Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, самогубство сталося за адресою вул. Говорова 11/1. Відзначається, що 15-річна дівчинка вистрибнула з вікна 7-го поверху 14-поверхового будинку. Люди називають ім'я та прізвище загиблої. Також стверджується, що вона страждала на депресію, перебувала на обліку у невропатолога. Нагадаємо, у Луцьку з вікна COVID-лікарні випала пенсіонерка.

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