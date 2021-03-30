В Одесі 15-річна школярка вкоротила собі віку: стрибнула з вікна багатоповерхівки
Очевидці стверджують, що у неповнолітньої була депресія, вона перебувала на обліку у невропатолога
Очевидці стверджують, що у неповнолітньої була депресія, вона перебувала на обліку у невропатолога
В Одесі 15-річна дівчинка скоїла самогубство, стрибнувши з 7-го поверху житлового будинку.
Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася вчора в Приморському районі, пише RegioNews.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство з позначкою "самогубство"").
Як повідомляють в соціальних мережах очевидці, самогубство сталося за адресою вул. Говорова 11/1. Відзначається, що 15-річна дівчинка вистрибнула з вікна 7-го поверху 14-поверхового будинку. Люди називають ім'я та прізвище загиблої. Також стверджується, що вона страждала на депресію, перебувала на обліку у невропатолога.
Нагадаємо, у Луцьку з вікна COVID-лікарні випала пенсіонерка.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
"Транзитний губернатор": чому Айну Тимчук вважають тимчасовим епізодом на Харківщині
Випробування Баранова: як мер Бердянська потрапив до політичного пекла