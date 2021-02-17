В Одесі затримали сержанта поліції під час пограбування готелю, - ЗМІ

Після виснажливих виборчих перегонів мер Ужгорода видохнув із полегшенням: крісло градоначальника залишилося за ним, а на депутатський корпус гріх скаржитись. Андріїв свого задоволення і не приховує: ...

16 лютого 2021

Спритний Лисенко: як мер Сум облаштував міську раду під себе

Сумський міський голова, який знову здобув для себе перемогу на місцевих виборах, але не отримав вже «теплої ванни» у формі більшості своєї «Батьківщини» в міськраді, проте облаштувався в старому-ново...