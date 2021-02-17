В Одесі затримали сержанта поліції під час пограбування готелю, - ЗМІ
Зараз повна сума збитків встановлюється
Зараз повна сума збитків встановлюється
В Одесі сержант поліції розбишакував разом з товаришами. У вівторок, 16 лютого, правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що троє невідомих, перебуваючи в номері готелю, погрожуючи при цьому ножем, викрали гроші в сумі 500 доларів, особисті документи та охоронно-шумовий пістолет.
Про це повідомляє джерело "Страни" в правоохоронних органах у середу, 17 лютого, пише RegioNews.
Зараз повна сума збитку встановлюється. Правоохоронці по гарячих слідах затримали на місці події шість зловмисників, серед яких був старший сержант поліції.
Нагадаємо, у Запоріжжі керівництво міськради привласнило 400 тисяч на ремонт будинків.
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