Вкрали 20 тисяч доларів: на Одещині поліціянт з товаришем пограбували жінку

Поліціянту вже повідомлено про підозру у грабежі

Поліціянту вже повідомлено про підозру у грабежі

Фото з відкритих джерел

Слідчі ДБР повідомили про підозру поліціянту одного з секторів Овідіопольського відділу поліції ГУ Нацполіції в Одеській області, який разом з другом пограбував жінку.

Про це повідомили у ДБР, пише RegioNews.

Вранці 17 грудня 2020 року на території житлового масиву "Радужний" Овідіопольського району Одеської області двоє громадян пограбували жінку, яка разом з сестрою чекала свого брата, який пішов за машиною.

Достеменно знаючи, що у потерпілої при собі є великі гроші, про що правоохоронець дізнався від спільних знайомих, поліціянт з товаришем вдарили жінку по обличчю та скористалися газовим балончиком.

Проте, брат потерпілої вчасно повернувся та встиг затримати одного із грабіжників, яким виявився 20-річний поліціянт.

Іншому нападнику вдалося втекти з місця події, проте його особа вже встановлена, він перебуває в розшуку.

Викрадені гроші повернули власниці.

Наразі поліціянту вже повідомлено про підозру. Цивільній особі буде повідомлено про підозру найближчим часом.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, сьогодні ж у Слов`янську Донецької області невідомий злочинець убив 56-річного чоловіка, його цивільну дружину і тещу.