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06 ноября 2020, 09:24 295

На Одесщине служащего "Укрзализныци" подозревают в махинациях на 1 миллион гривен

06 ноября 2020, 09:24 295
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Подозреваемый пытался скрыть убытки и вносил недостоверные сведения
Подозреваемый пытался скрыть убытки и вносил недостоверные сведения
Фото: od.gp.gov.ua
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Служащего регионального филиала "Укрзализныци" в Одесской области подозревают в служебной халатности, что привела к убыткам в почти один миллион гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сообщено о подозрении одному из мастеров производственного подразделения регионального филиала АО "Укрзализныця" в служебной халатности и подделовании. Выяснено, что из-за халатного отношения к хранению вверенного служащему имущества, на предприятии образовалась нехватка материальных ценностей, а именно материалов верхнего строения колей на почти 1 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый пытался скрыть убытки и вносил в отчетность недостоверные сведения о полном фактическом наличии пропавшего имущества предприятия.

Напомним, на днях стало известно, что руководство порта "Южный" раскрыли на масштабной схеме в 47,5 млн грн.

Укрзализныця Одесса коррупция прокуратура область
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