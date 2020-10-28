Руководство порта "Южный" раскрыли на масштабной схеме в 47,5 млн грн - НАБУ

Среди подозреваемых действующие и бывшие чиновники порта

Среди подозреваемых действующие и бывшие чиновники порта

Фото: из открытых источников

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили 11 человек в организации коррупционной схемы, по которой государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" понесло более 47 млн ​​грн убытков.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Установлено, что среди организаторов схемы - действующие и бывшие должностные лица ГП "МТП "Южный". Речь идет о заместителе директора порта, экс-заместителе директора порта, семи бывших директорах коммерческих компаний и двух сотрудниц коммерческих компаний.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Чиновники государственного предприятия задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения всем участникам преступления", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что один из действующих руководителей ГП "МТП "Южный" вместе с бывшим заместителем директора этого же госпредприятия и руководителем частной компании на протяжении 2017-2018 годов организовали схему, по которой госпредприятие незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупке товаров.

Чиновники действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки.

Всего следствие зафиксировало 29 таких тендеров.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с осени 2017 года.

Ранее сообщалось, что Государственная таможенная служба Украины назначила проведение полного аудита Одесской таможни и уволила исполняющего обязанности начальника таможни Дениса Пудрика.