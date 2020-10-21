В Одесской области совершено покушение на кандидата в депутаты

Мужчина с ранением головы был госпитализирован

Мужчина с ранением головы был госпитализирован

Фото: Думская

В Одесской области подорвали машину кандидата в депутаты от "Батькивщины" и директора охранного агентства "Самсон" Андрея Бабенко.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Думская".

В результате взрыва, который прогремел в районе автозаправки у села Курган Беляевского района был поврежден автомобиль кандидата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам Бабенко находится в частной клинике в тяжелом состоянии - его готовят к операции.

Мы ехали на встречу с избирателями, и прямо в пути произошел взрыв, всю машину просто порвало соколками, там были и куски металла, и шарики", - сообщил изданию помощник политика.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области полицейские устанавливают нападавших, которые обстреляли автомобиль одного из кандидатов в мэры Прилук.