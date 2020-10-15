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15 октября 2020, 21:05

В Украине разворовали почти 8 миллионов гектаров земли - глава Госгеокадастра Лещенко

15 октября 2020, 21:05
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Из заявленных ранее 10 миллионов гектаров государственной земли реально есть только два
Из заявленных ранее 10 миллионов гектаров государственной земли реально есть только два
Фото: 24 канал
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Председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко сообщил, что в Украине больше нет 10,4 млн га земли государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения, как ранее утверждалось.

Об этом говорится на сайте президента Украины, пишет RegioNews.

Это была ложь. Вводили в заблуждение и утверждали, что эта земля у государства", — заявил Роман Лещенко.

Сейчас, по его словам, в государственной собственности находится лишь более 2 млн га земли, которые указом президента Украины передаются в собственность общинам. После передачи земель ОТО у государства остается всего 750 тыс. га в акте постоянного пользования (земли Академии наук, Минобороны, Пенитенциарной службы и т.д.), по которым сейчас осуществляется инвентаризация и присваиваются кадастровые номера с целью недопущения вывода в частную собственность.

Поэтому когда президент спрашивает украинский народ, должны ли нести ответственность за огромные коррупционные нарушения и (нужно ли — ред.) давать пожизненное заключение — да, нужно, потому что, обманывая украинский народ, бегая по телеэкранам, осуществляли грабеж в режиме реального времени. Поэтому они и противятся земельной реформе", — заявил председатель Госгеокадастра.

Напомним, сегодня президент Зеленский на Черниговщине подписал указ о передаче сельхозземель в коммунальную собственность.

приватизация Украина кража земля коррупция
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