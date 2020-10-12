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В ЦИК объяснили особенности голосования с паспортом в приложении "Дія"
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12 октября 2020, 09:26 5

В ЦИК объяснили особенности голосования с паспортом в приложении "Дія"

12 октября 2020, 09:26 5
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Также для выдачи бюллетеня придется снять маску, чтобы установить личность человека
Также для выдачи бюллетеня придется снять маску, чтобы установить личность человека
Фото: из открытых источников
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В Центризбиркоме рекомендуют не использовать электронный паспорт в приложении "Дія", а предъявлять на избирательном участке для получения бюллетеня паспорт в виде книжечки или ІD-карту.

Как передает RegioNews, об этом заявила секретарь ЦИК Елена Гатауллина в Facebook.

Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книжечки или ІD-карты. Так как предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении "Дія" можно будет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт", - написала она.

При этом Гатауллина отметила, что в настоящее время в участковых избирательных комиссиях таких устройств нет. Она также объяснила некоторые другие моменты относительно документов, которые необходимы избирателю на участке.

Для выдачи бюллетеня избирателю члену УИК нужно установить личность, а для этого избирателю придется снять маску. При проверке паспорта страницу с местом регистрации члену УИК проверять не нужно, так как теперь избирательный адрес - это не всегда адрес места регистрации", - отметила секретарь ЦИК.

По ее словам, отсутствие в паспорте вклеенной в 25 или 45 лет фотографии "не является основанием для не выдачи бюллетеня".

Напомним, до даты голосования на местных выборах осталось менее двух недель - они должны произойти 25 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что ЦИК запустила чат-бота о местных выборах.

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