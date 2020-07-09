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09 июля 2020, 09:14 4

В Одессе посчитали убытки от аварии нефтяного танкера "Делфи"

09 июля 2020, 09:14 4
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Госэкоинспекция насчитала убытков на 410 тысяч гривен
Госэкоинспекция насчитала убытков на 410 тысяч гривен
Фото: Думская
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Государственная экологическая инспекция Украины в Одесской области провела предварительные расчеты ориентировочного размера убытков вследствии аварии нефтяного танкера "Делфи" вблизи одесских пляжей.

Как передает RegioNews, об этом говорится в ответе ведомства на запрос hromadske.

Так, оценка ущерба составляет 15 204,73 доллара США (почти 410,2 тысяч гривен).

В то же время, Госэкоинспекция отмечает, что вынести какие-либо претензии можно будет только после получения официальной информации о количестве нефтепродуктов, попавших в акваторию Черного моря.

"Окончательный расчет будет возможен только после завершения операции по подъему судна и после предоставления информации судовладельцем или органами полиции в отношении объемов нефтепродуктов, которые были на судне до осуществления загрязнения, которые остались после завершения операции по подъему судна", — добавляют в ведомстве.

Напомним, нефтетанкер "Делфи" потерпел крушение еще в ноябре 2019 года, с тех пор он находится в перевернувшемся состоянии вблизи одного из пляжей Одессы.

По оценкам Офиса генпрокурора, поднять танкер со дна стоит от 18 до 24 миллионов гривен. Убрать танкер за счет собственника судна должны были еще до 31 марта 2020 года.

Как сообщал RegioNews, возле затопленного танкера "Делфи" нормы загрязнения воды превышены в 16 раз.

Одесса убытки нефть море пляж
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