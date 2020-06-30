На Одесчине напали на руководство парка "Тузловские лиманы"

Участники конфликта получили телесные повреждения

Участники конфликта получили телесные повреждения

Фото: BALINSKYY VLADISLAV

На главу национального природного парка "Тузловские лиманы" Ирину Выхристюк и ее заместителя Ивана Русева напали во время инспекции парка.

Как передает RegioNews, об этом сообщил сам пострадавший в Facebook.

По словам заместителя руководителя парка, в нападении и избиении они обвиняют семью местных бизнесменов, которые якобы пытаются захватить заповедный лес.

Как отмечает Русев, семья бизнесменов Саченко при поддержке "охранного агентства" совершили нападение на него, Выхристюк и начальника охраны парка Виталия Димова, когда они обследовали территорию парка.

В частности, заместитель руководителя парка рассказал, что Светлана Саченко ворвалась в машину, начала бить Выхристюк палкой и вырывать волосы.

Он написал: "Мы получили травмы, условно можно сказать терпимые, дали показания полиции, едем на судмедэкспертизу".

По информации местного активиста Виталия Устименко, Русеву разбили переносицу и вероятно сломали ребро. Активист опубликовал фото Русева после инцидента.

Как отмечают в местных СМИ, конфликт между руководством парка и семьей Саченко продолжается уже давно.

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