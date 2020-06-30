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На Одещині напали на керівництво парку "Тузловські лимани"
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30 червня 2020, 09:11 2

На Одещині напали на керівництво парку "Тузловські лимани"

30 червня 2020, 09:11 2
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Учасники конфлікту отримали тілесні ушкодження
Учасники конфлікту отримали тілесні ушкодження
Фото: BALINSKYY VLADISLAV
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На голову національного природного парку "Тузловські лимани" Ірину Вихристюк та її заступника Івана Русєва напали під час інспекції парку.

Як передає RegioNews, про це повідомив сам постраждалий в Facebook.

За словами заступника керівника парку, у нападі та побитті вони звинувачують родину місцевих бізнесменів, які нібито намагаються захопити заповідний ліс.

Як зазначає Русєв, сім'я бізнесменів Саченків за підтримки "охоронного агентства" вчинили напад на нього, Вихристюк і начальника охорони парку Віталія Дімова, коли вони обстежили територію парку.

Зокрема, заступник керівника парку розповів, що Саченко Світлана увірвалася в машину, почала бити Вихристюк палицею і виривати волосся.

Він написав: "Ми отримали травми, умовно можна сказати толерантні, дали свідчення поліції, їдемо на судмедекспертизу".

За інформацією місцевого активіста Віталія Устименка, Русєву розбили перенісся та ймовірно зламали ребро. Активіст опублікував фото Русєва після інциденту.

Як відзначають в місцевих ЗМІ, конфлікт між керівництвом парку і сім'єю Саченка триває вже давно.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила в Одесі на хабарі прокурора Військової прокуратури Південного регіону України.

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