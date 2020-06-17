СБУ на Одещині викрила чиновників, які привласнили виділені на ремонт гроші

Службові особи раніше вже фігурували у кількох кримінальних провадженнях через масштабні зловживання

Службові особи раніше вже фігурували у кількох кримінальних провадженнях через масштабні зловживання

Фото: СБУ

У Затоці на Одещині СБУ викрила оборудку посадовців селищної ради, які привласнили кошти, виділені на укріплення берегової лінії.

Про це інформує повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, службові особи у 2019 році уклали з фірмою, яка належить родичці одного з них, договір на здійснення капітального ремонту берегозахисної споруди. Підписання контракту відбулося із грубими порушеннями - без проекту та відповідної технічної документації.

Крім того, підрядник взагалі не мав ліцензії на здійснення такого виду робіт.

Загальна сума договору становила майже 1,5 мільйона гривень. Більшу половину з цих грошей змовники привласнили чрез внесення до актів робіт недостовірних відомостей щодо їх вартості та обсягів", - повідомили в службі.

Правоохоронці провели 3 обшуки за місцями проживання фігурантів справи. Вилучено звітність, фінансово-бухгалтерські документи та інші матеріали, які доводять незаконні оборудки.

Наразі головному інженеру з технічного нагляду, колишньому тимчасово виконуючому обов’язки голови селищної ради та директору будівельної компанії оголошено про підозри.

Нагадаємо, в місті Коростень Житомирської області співробітники СБУ провели обшуки у місцевого мешканця, який займався скупкою і продажем незаконно видобутого бурштину.