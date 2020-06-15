На Одесчине прогремел взрыв, ранены пятеро человек

Люди решили разобрать гранату

Люди решили разобрать гранату

Фото: из открытых источников

В Беляевском районе Одесской области произошел взрыв - люди разбирали гранату. Вследствие таких неосторожных действий пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, трое жителей села принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. В результате чего произошел взрыв.

Мужчины и две женщины, которые в то время были рядом с ними на дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им предоставляется медицинская помощь, добавили в полиции.

На место происшествия приехали полицейские и изъяли еще две гранаты. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе в очередной раз "минировали" больницы, вокзалы, супермаркеты и порт.