09:46  14 июня
В Украине за сутки обнаружено более 600 новых больных коронавирусом
15:54  14 июня
"Слуги народа" определили руководителей ячеек в Киеве, Черкассах и на Закарпатье
08:19  15 июня
Ситуация на Донбассе: боевики 15 раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
15 июня 2020, 08:45 5

На Одесчине прогремел взрыв, ранены пятеро человек

15 июня 2020, 08:45 5
Читайте також українською мовою
Люди решили разобрать гранату
Люди решили разобрать гранату
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Беляевском районе Одесской области произошел взрыв - люди разбирали гранату. Вследствие таких неосторожных действий пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, трое жителей села принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. В результате чего произошел взрыв.

Мужчины и две женщины, которые в то время были рядом с ними на дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им предоставляется медицинская помощь, добавили в полиции.

На место происшествия приехали полицейские и изъяли еще две гранаты. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Одессе в очередной раз "минировали" больницы, вокзалы, супермаркеты и порт.

Одесса оружие взрыв полиция ранение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Местный депутат и аудитор, или Кто контролирует автовокзалы Полтавской области
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
Все публикации »
Михаил Дяденко
Юрий Бутусов
Иван Галунга
Все блоги »