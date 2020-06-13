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В Одессе открылись летние клубы: люди ходят толпами и без масок
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13 июня 2020, 16:45 8

В Одессе открылись летние клубы: люди ходят толпами и без масок

13 июня 2020, 16:45 8
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О безопасной дистанции также все забыли
О безопасной дистанции также все забыли
Фото: из открытых источников
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В соцсетях появились фото и видео с открытия летних террас одесских клубов. На них видно, как толпы людей у входа и на танцполах не соблюдают масочный режим и безопасную дистанцию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на фото и видео очевидцев.

На опубликованных кадрах видно, что и в клубе Ibiza, и в кофейне TTSWTRS много людей – толпы на входе, а также заполнены все столики и танцпол. При этом большинство посетителей были без средств защиты, и не соблюдали социальную дистанцию.

Так, согласно постановления Минздрава, заведения под открытым небом с 10 июня могли возобновить свою работу, однако с соблюдением ряда правил: социальной дистанции, ношения средств индивидуальной защиты и одновременного пребывания не более одного человека на 5 кв. м общей площади огороженной территории для мероприятий.

Напомним, в Украине новый антирекорд: за сутки зафиксировали более 750 случаев заболевания коронавирусом.

Одесса карантин
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