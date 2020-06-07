К охране курортов Одесской области привлекли Нацгвардию и полицию
Нацгвардійці и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны города Одессы и Одесской области
Об этом сообщает RegioNews с посиалнням на ГУ Нацполиции Украины.
Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать", - отметили в полиции.
Всего запланировано привлечь более 500 правоохранителей из числа представителей ГУНП, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардейцы и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме.
Нацгвардійці та поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони міста Одеси та Одеської області Основні зусилля...Опубліковано МВС України Субота, 6 червня 2020 р.
Напомним, украинцев попросили воздержаться от купания в Черном море в районе Одессы из-за плохого качества воды.
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