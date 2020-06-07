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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
07 июня 2020, 15:02

К охране курортов Одесской области привлекли Нацгвардию и полицию

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07 июня 2020, 15:02
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Одессу будут охранять более 500 силовиков
Фото: ГУ Нацполиции Украины
Одессу будут охранять более 500 силовиков

Нацгвардійці и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны города Одессы и Одесской области

Об этом сообщает RegioNews с посиалнням на ГУ Нацполиции Украины.

Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать", - отметили в полиции.

Всего запланировано привлечь более 500 правоохранителей из числа представителей ГУНП, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардейцы и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме.

Нацгвардійці та поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони міста Одеси та Одеської області Основні зусилля...

Опубліковано МВС України Субота, 6 червня 2020 р.

Напомним, украинцев попросили воздержаться от купания в Черном море в районе Одессы из-за плохого качества воды.


Одесса полиция курорты охрана Нацгвардия отдых
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