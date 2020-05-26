В Одессе после обвала домов проверят жилье на наличие трещин
В центре Одессы проведут инвентаризацию ветхих жилых домов, рядом с которыми ведутся строительные работы. Это решение связано с обвалы двух зданий в городе. Службы проводят мониторинг жилых домов старого фонда, в непосредственной близости от которых уже построены, строятся или в перспективе могут быть возведены новостройки.
Об этом сообщает Одесский городской совет, передает RegioNews.
Жилищно-коммунальные сервисы начали мониторинг жилых домов старого фонда в центре Одессы, они проводят визуальный осмотр, выискивая возможные трещины в несущих конструкциях. Там, где их находят, устанавливаются "маяки", которые показывают наличие или отсутствие проблем на объекте.
Обвалы жилых домов по улицам Торговой и Среднефонтанской показали, что в обоих случаях по соседству были проведены или активно проводятся работы по застройке.
Напомним, 21 мая обрушились фасад и крыша двухэтажного жилого дома на улице Среднефонтанской. 18 мая в Одессе также произошел обвал дома по улице Торговая, 20. Спасатели установили, что в результате обвала было повреждено 8 квартир, в которых проживало 30 человек. Пострадавших нет.
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