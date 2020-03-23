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23 марта 2020, 14:17 3

Медикам Одесчины задолжали 10 млн грн

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23 марта 2020, 14:17 3
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В Одесской области с начала года долги по заработной плате медиков выросли до 10 млн грн
Фото: unsplash
В Одесской области с начала года долги по заработной плате медиков выросли до 10 млн грн

Об этом сообщила на своей странице в Facebook депутат Одесского областного совета Ирина Ковалиш, передает RegioNews.

По ее словам, ОГА вынесла предложение перераспределить 40 млн на борьбу с коронавирусом. Бюджетная комиссия поддержала данное предложение.

Средства снимут с таких направлений, как онкопревенция, диализ (в облздраве заявили, что квартальная потребность была преувеличена) и закупки компьютеров для медреформы.

"С 1 апреля грядет, мягко говоря, очень непростая бюджетная ситуация. Уже в области есть долг по зарплате медикам за 1 квартал с сумме 10 млн грн", - написала она.

Ранее сообщалось, что одесские монастыри принимают на проживание медиков в период карантина.

Напомним, что что тысячи медицинских работников не смогут добраться на работу из-за прекращения пассажирских перевозок по области.

Кроме того, одесский банк крови может опустеть из-за карантина.


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