Одесский банк крови может опустеть из-за карантина – медики

Одесситы перестали приходить на станцию переливания крови из-за ограничений, которые предусматривает карантин

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Одесситы перестали приходить на станцию переливания крови из-за ограничений, которые предусматривает карантин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинскую Службу Информации.

Одесский банк крови может опустеть из-за резкого снижения донорской активности. Сейчас в день, по данным врачей, кровь сдают до 12 человек, и этого катастрофически мало. Обычно кровь сдавали от 50 до 60 человек в день. Поэтому медики просят о помощи, и призывают доноров пополнить общие запасы – ведь если введут более жесткие карантинные меры, возникнет острый дефицит.

Заведующая отделом комплектации доноров Одесской областной станции переливания крови Марина Ткаченко отметила, что ситуация критическая – во время карантина из-за коронавирусной инфекции, в условиях, когда медики и Минздрав просят самоизолироваться, доноры перестали приходить сдавать кровь.

"Разделяют пандемию на две фазы: фазу географических ограничений и фазу, когда идет массовое поражение, инфицирование населения. На данный момент Украина находится на первой фазе ограничения. Это значит, что мы можем у донора спросить, был ли он в контакте с теми, кто вернулись из-за границы, выезжал ли он сам за границу в последние две недели, есть ли у него дома больные, и когда он болел в прошлый раз, – отметила Марина Ткаченко.

По ее словам, сейчас нужно подготовить максимальное количество крови для людей, которые нуждаются в срочном переливании.

Если в Украине наступит вторая фаза пандемии, медики не смогут брать кровь – ведь в этот период люди могут быть инфицированы и не знать об этом из-за большого срока инкубационного периода.

"Если рассматривать вторую фазу, есть вероятность того, что кровь больного человека сможет попасть в организм того, кому будут делать переливание. Пока официально ни одного случая в мире нет передачи коронавируса от донорской крови, но это в конечном итоге возможно", – объяснила врач.

Сейчас медики областной станции просят всех доноров максимально подключиться, чтобы наполнить банк крови.

Сдать кровь можно по адресу: Бисквитный переулок, 2/3. Телефон регистратуры: +38(048)7760467.

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