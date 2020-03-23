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23 березня 2020, 14:17 2

Медикам Одещини заборгували 10 млн грн

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23 березня 2020, 14:17 2
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В Одеській області з початку року борги по заробітній платі медикам зросли до 10 млн грн
Фото: unsplash
В Одеській області з початку року борги по заробітній платі медикам зросли до 10 млн грн

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook депутатка Одеської обласної ради Ірина Ковалиш, передає RegioNews.

За її словами, ОДА винесла пропозицію перерозподілити 40 млн на боротьбу з коронавірусом. Бюджетна комісія підтримала дану пропозицію.

Кошти знімуть з таких напрямків, як онкопревенція, діаліз (в облвідділі заявили, що квартальна потреба була перевищена) та закупівля комп'ютерів для медреформи.

"З 1 квітня нас чекає, м'яко кажучи, дуже непроста бюджетна ситуація. Уже в області є борг по зарплаті медикам за 1 квартал з сумі 10 млн грн", - написала вона.

Раніше повідомлялося, що одеські монастирі беруть на проживання медиків на період карантину.

Напомним, що тисячі медичних працівників не зможуть дістатися на роботу через припинення пасажирських перевезень по області.

Крім того, одеський банк крові може спорожніти через карантин.


Одесса карантин медики
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