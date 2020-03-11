В Одессе из-за гриппа переполнены детские больницы

Пульмонологические отделения детских клиник Одессы переполнены — маленьких пациентов укладывают даже в коридорах

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Пульмонологические отделения детских клиник Одессы переполнены — маленьких пациентов укладывают даже в коридорах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Такая ситуация, в частности, сложилась в городской детской больнице №2, что на Даче Ковалевского..

Отмечается, что завтра городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос о новом общешкольном карантине.

По информации муниципального департамента образования и науки, сегодня из-за ОРВИ и гриппа в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь дней назад. Однако сложная ситуация сохраняется. За прошедшую неделю вирусы подхватили 6322 одессита, 80% из которых составили дети и подростки.

Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 21,2%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса.