В Одессе из-за гриппа переполнены детские больницы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.
Такая ситуация, в частности, сложилась в городской детской больнице №2, что на Даче Ковалевского..
Отмечается, что завтра городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет рассматривать вопрос о новом общешкольном карантине.
По информации муниципального департамента образования и науки, сегодня из-за ОРВИ и гриппа в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь дней назад. Однако сложная ситуация сохраняется. За прошедшую неделю вирусы подхватили 6322 одессита, 80% из которых составили дети и подростки.
Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 21,2%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса.
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