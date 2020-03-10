Николаевские школы самостоятельно закрываются на карантин

Во вторник, 10 марта, в социальных сетях начали массово обсуждать закрытие школ города Николаева на карантин из-за высокого уровня ОРВИ у детей

Фото: unsplash

Во вторник, 10 марта, в социальных сетях начали массово обсуждать закрытие школ города Николаева на карантин из-за высокого уровня ОРВИ у детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Так, главврач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова возмутилась, что управление образования не закрывает школы на карантин, когда порог заболеваемости гриппом превышен в 4 раза. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Главврач отметила, что на фоне других вирусов повышается риск заразиться коронавирусом. Поэтому ей непонятно, почему управление образование не даст команду немедленно закрыть учебные заведения на карантин.

"Отлично, конечно, сработало закрытие школ на карантин, когда не был порог и близко превышен гриппа. Сейчас порог в 4 раза, если не в 5 выше. Школы пылают. Чего ждём? Коронавируса? Так на фоне других вирусов он еще "забористее" работает. И наличие гриппа или аденовируса не исключает возможность заболеть коронавирусом. На сегодня не понятна позиция управления образования. В классах из 40 человек по 10 на уроках. Какая команда нужна и откуда для закрытия школ?", - написала она.

Превышение эпидпорога подтвердил и заместитель директора ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" Александр Игнатенко.

"На сегодняшний день по Николаевкой области превышение 14%, по областному центру на 2%, а по районам превышения зафиксированы в Первомайском, Березанском, Братском, Новоодесском, Очаковском и в г. Южноукраиснке. Эпидемиологический порог по области незначительно превышен", - пояснил он изданию СВІДОК.info.

А вот изданию Новости-N первый заместитель городского головы Владимир Крыленко сообщил, что на сегодняшний день в школах города не превышен эпидемиологический порог простудных заболеваний.

"Несмотря на то, что эпидемиологический порог не превышен, школам не запрещено принимать решение самостоятельно, инициируя отмену занятий. Пока мы не готовы сказать, что необходимо закрыть все учреждения на карантин. Завтра у нас будет рабочее совещание, мы ещё раз обсудим необходимость закрытия школ, - сказал Крыленко.

Позже управление образования Николаевского горсовета сообщило, что 11 марта в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ приостанавливается образовательный процесс в двух учебных заведениях г. Николаева.

Решили закрыть на карантин общеобразовательную школу №27 и специализированную школу искусств и прикладных ремесел "Академия детского творчества".