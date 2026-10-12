Фото: Национальная полиция

В Киеве 38-летней женщине сообщили о подозрении после того, как во время семейной ссоры ударила мать чашкой по голове. Потерпевшая умерла в больнице, так и не придя в себя

Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews.

Конфликт произошел во время семейного ужина, сопровождавшегося употреблением алкоголя. Между матерью и дочерью возникла очередная ссора, во время которой младшая женщина схватила чашку и ударила мать по голове.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Больше недели женщина находилась без сознания. Несмотря на усилия медиков, она скончалась.

Полицейские задержали 38-летнюю подозреваемую. По результатам учитывая состояние алкогольного опьянения, проведенного с помощью прибора "Драгер", уровень алкоголя составил 4,42 промилле.

Женщине объявили о подозрении. Обстоятельства происшествия и правовую квалификацию его действий уточняют правоохранители.

Напомним, в Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в убийстве. Преступление произошло в 2024 году в одном из сел Чугуевского района. В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.