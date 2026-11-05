Фото: ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 66 ударов по 22 населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Путивльской громаде в результате ударов беспилотников погибла 69-летняя женщина. Пострадали 57-летняя женщина и 78-летний мужчина. Повреждены частное домовладение, магазин и автомобиль.

В Середино-Будской громаде из-за минометного обстрела травмированы двое мужчин в возрасте 53 и 40 лет. Повреждены многоквартирные и частные дома.

В Глуховской громаде повреждены жилые дома и столовая, в Шосткинской – транспортные средства, а в Сумской – многоквартирные дома и автомобиль.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 784 удара по 53 населенным пунктам Запорожской области. Три человека погибли, еще один человек получил ранения.