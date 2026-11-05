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05 ноября 2026, 07:51

Российские обстрелы Сумщины: один человек погиб, четверо травмированы

05 ноября 2026, 07:51
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Фото: ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 66 ударов по 22 населенным пунктам Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Путивльской громаде в результате ударов беспилотников погибла 69-летняя женщина. Пострадали 57-летняя женщина и 78-летний мужчина. Повреждены частное домовладение, магазин и автомобиль.

В Середино-Будской громаде из-за минометного обстрела травмированы двое мужчин в возрасте 53 и 40 лет. Повреждены многоквартирные и частные дома.

В Глуховской громаде повреждены жилые дома и столовая, в Шосткинской – транспортные средства, а в Сумской – многоквартирные дома и автомобиль.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 784 удара по 53 населенным пунктам Запорожской области. Три человека погибли, еще один человек получил ранения.

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