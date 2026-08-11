Фото: полиция

Происшествие случилось 9 августа на одном из пляжей в Первомайске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Парень принес с собой пневматический пистолет и во время отдыха произвел несколько выстрелов, попав в глаз своей 15-летней знакомой. После этого 15-летний подросток выбросил оружие.

Об инциденте полицию сообщила подруга пострадавшей. Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители разыскали и изъяли пистолет, его направили на экспертизу.

Парня задержали. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). За совершенное подростку грозит до 8 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, на Буковине задержан мужчина, который ранил двух полицейских и 11 дней скрывался в лесу. Фигурант прятался в хозяйственном помещении, где хранится сухая трава.