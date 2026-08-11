Фото: поліція

Подія сталася 9 серпня на одному із пляжів у Первомайську

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Хлопець приніс із собою пневматичний пістолет і під час відпочинку здійснив кілька пострілів, поціливши в око своїй 15-річній знайомій. Після цього 15-річний підліток викинув зброю.

Про інцидент поліцію повідомила подруга постраждалої. Дівчину доставили до лікарні у важкому стані.

Правоохоронці розшукали та вилучили пістолет, його направили на експертизу.

Хлопця затримали. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За скоєне підлітку загрожує до 8 років позбавлення волі. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Поліцейські з’ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, на Буковині затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських і 11 днів ховався в лісі. Фігурант переховувався в господарському приміщенні, де зберігається суха трава.