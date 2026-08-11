Россияне обстреляли Краматорск: вспыхнула церковь

Фото: ГСЧС

В Краматорске Донецкой области в результате российского удара возник пожар в одной из церквей. Возгорание охватило купол храма

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

По данным спасателей, горел купол церкви, а площадь пожара составила 140 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС, которые ликвидировали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.

В службе отметили, что в результате атаки никто не пострадал.

Обстоятельства российского удара и масштабы повреждений храма уточняются.

Напомним, что СБУ задержала в Донецкой области агента российской военной разведки (ГРУ).