Торговала PVP и 4-ММС: в Харькове полиция задержала женщину-наркоторговку

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове полицейские задержали 35-летнюю жительницу города, подозреваемую в незаконном приобретении, хранении и подготовке к сбыту психотропных веществ. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, женщина сохраняла особое опасное психотропное вещество PVP и 4-ММС в квартире в Индустриальном районе Харькова.

Полицейские прекратили преступную деятельность фигурантки и задержали ее в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

В ходе следственных действий изъяли доказательства, которые направили на экспертное исследование.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Женщине сообщили о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что украинские и болгарские правоохранители разоблачили международный наркосиндикат . Все началось с подпольной нарколаборатории, работавшей в Болгарии.