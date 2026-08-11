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11 августа 2026, 16:28

В Херсонской области задержали торговца боеприпасами: продал 15 кг тротила

11 августа 2026, 16:28
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Фото: ГПСУ
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Оперативники ГПСУ ликвидировали канал незаконной продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки в Херсонской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Следствие установило, что фигурант организовал сбыт боеприпасов через мессенджер Telegram. Он действовал по указаниям своего руководителя, личность которого правоохранители также уже установили.

По месту жительства злоумышленника провели санкционированный обыск. Оперативники задокументировали продажу 15 килограммов тротила за 50 тысяч гривен, а также изъяли автомат АК-74 и патроны к нему.

Делку сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Буковине задержан мужчина, который ранил двух полицейских и 11 дней скрывался в лесу. Фигурант прятался в хозяйственном помещении, где хранится сухая трава.

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