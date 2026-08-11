16 миллионов "боевых" без участия в боях: во Львовской области подозревают и.о. командира части

Фото: Офис Генерального прокурора

На Львовщине сообщили о подозрении военному чиновнику, временно исполнявшему обязанности командира одной из воинских частей

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

Следствие установило, что в феврале-марте 2024 года должностное лицо, ответственное за организацию службы и учет личного состава, подписало приказы о выплате по 100 тыс. грн в месяц военнослужащим, которые, по материалам производства, не принимали непосредственного участия в боевых действиях, не выполняли боевых задач и не имели права на такую.

На основании этих приказов военным начислили и выплатили 16 млн 81 тыс. грн.

В прокуратуре напомнили, что дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн предусмотрено только для военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях или выполняющих определенные боевые и специальные задания. Такое право должно подтверждаться боевыми приказами, журналами боевых действий, донесениями и рапортами командиров.

По версии следствия, должностное лицо имело доступ к информации о фактическом привлечении военнослужащих к выполнению боевых задач, однако не проверило должным образом основания для выплат и подписало соответствующие приказы.

Ему инкриминируют небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения, что повлекло за собой тяжелые последствия для государственного бюджета.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее получил подозрение бывший командир одной из воинских частей Закарпатской области. Оказалось, выплачивалась зарплата его подчиненной, которая действительно не служила.