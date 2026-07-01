На Миколаївщині через атаку БпЛА загорівся будівельний супермаркет
Російські загарбники вночі та вранці 1 липня атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed
Про це повідомила Миколаївська ОДА, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок удару в місті Снігурівка виникла пожежа будівельного супермаркету. Також у місті Нова Одеса пошкоджено складське приміщення.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Окрпім того, у вівторок, 30 червня, росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську і Куцурубську громади. Загиблих чи поранених немає.
Нагадаємо, вночі 1 липня ворог понад 20 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранень.
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