Фото: поліція

ДТП сталася у Миколаєві у понеділок, 22 червня, на проспекті Богоявленському

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

О 21:40 зіткнулися автомобіль Volkswagen Passat, під керуванням 31-річної водійки, та Opel Mokka, за кермом якої перебувала 44-річна жінка. В результаті даної аварії легковики отримали механічні пошкодження, ніхто не постраждав.

Приблизно о 21:45 43-річний водій авто BMW X6 на швидкості зіткнувся з нерухомими авто Volkswagen Passat та Opel Mokka.

Внаслідок ДТП двоє чоловіків 23, 31 років та 28-річна жінка – пасажири Volkswagen, які були на дорозі, отримали травми різних ступенів тяжкості. Їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня у Львові зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали чотири людини, серед них – дві дитини.