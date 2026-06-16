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16 червня 2026, 12:07

На Миколаївщині у річці Інгул потонули двоє людей

16 червня 2026, 12:07
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Фото: ДСНС
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Протягом доби 14 червня в акваторії річки Інгул на території Мішково-Погорілівської громади сталися два нещасні випадки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вдень водолази вилучили з річки тіло чоловіка, якого того ж дня помітили у воді місцеві жителі.

Ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення на воді ще одного громадянина. Пошукові роботи тривали до темряви і були відновлені зранку. Водолази виявили тіло загиблого та транспортували його до берега.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини обох трагічних випадків.

Рятувальники зазначають, що з початку 2026 року на водоймах Миколаївщини загинули 8 людей, серед яких одна дитина. Водночас надзвичайникам вдалося врятувати 8 осіб, зокрема двох дітей.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року у воді потонули 7 громадян (з них три дитини), а врятувати вдалося одну дитину.

Нагадаємо, пізно ввечері 11 червня у Києві на Троєщині підліток потонув в озері Верхнє Вигурівське. Тіло хлопця знайшли наступного дня на глибині шести метрів та на відстані близько 20 метрів від берега.

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