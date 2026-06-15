Враг ночью атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру в Николаеве
В ночь на 15 июня российские войска атаковали Николаев ударными беспилотниками типа Shahed
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
Под ударом в Николаеве оказались объекты критической инфраструктуры. В результате атаки вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших или погибших нет.
Кроме этого, за прошедшие сутки в Николаевском районе враг дважды атаковал ударными дронами типа "Молния" Куцурубскую громаду. Обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. По предварительным данным, в результате ударов погибли четыре человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.
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