Иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Под ударом в Николаеве оказались объекты критической инфраструктуры. В результате атаки вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших или погибших нет.

Кроме этого, за прошедшие сутки в Николаевском районе враг дважды атаковал ударными дронами типа "Молния" Куцурубскую громаду. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 15 июня российские войска совершили массированную атаку на Киев. По предварительным данным, в результате ударов погибли четыре человека, еще 25 получили ранения, среди них двое детей.