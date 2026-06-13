Ночной налет "шахедов" на Николаев: среди пострадавших – ребенок
В ночь на 13 июня российские войска атаковали Николаев ударными беспилотниками
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
В результате вражеской атаки и падения обломков пострадали трое местных жителей, среди которых 10-летний мальчик.
Травмы получили 44-летняя женщина и 25-летний мужчина. Женщину госпитализировали в больницу: ее состояние оценивают как стабильное, средней тяжести. Мужчине и ребенку, который подвергся острой реакции на стресс, медики оказали необходимую помощь на месте.
Из-за дроновой атаки получил повреждения частный дом.
Напомним, утром 13 июня враг ударил дронами по критической инфраструктуре Запорожья. Погиб мужчина.
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